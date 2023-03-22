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Spor

Dimitris Itoudis: Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı

THY Avrupa Ligi 24. hafta erteleme maçında sahasında EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı
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Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta erteleme maçında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerekli basketbol aklıyla oynamadık. Rakibe çok kolay pozisyonlar sağladık. Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı. Napier'i durduramadık. Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık. Onlar daha iyi oynadı. Zalgiris maçını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise çok iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Savunmada iyi bir performans sergiledik. Oyuncularım her zaman güçlü bir şekilde geri dönebiliyorlar. Çok önemli bir galibiyet aldık. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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