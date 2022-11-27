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Spor

Dimitris Itoudis: Hayatımda ilk kez başıma geliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray Nef'i 97-91 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2022 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Hayatımda ilk kez başıma geliyor
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Fenerbahçe Beko'nun, Galatasaray Nef'i 97-91 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Dimitris Itoudis görüşlerini aktardı.

Itoudis, "Siz de şahit oldunuz çok yoğunluk gerektiren bir maçtı. Ruh ve kalbi gerektiren bir maçtı. Üst üste 3. maçımız Monaco'da büyük maç, seyahat, Milano'da büyük maç, seyahat, büyük maç Galatasaray, şimdi otele gidiyoruz, sonra Beşiktaş. Bu takım karakter gösterdi. Fenerbahçe taraftarının, başkanın, yönetimin bizi seçtikleri için gurur duymalarını Bizim sözümüz, taraftarımız bizim çabamızı görecek. Bugün bizi savaşırken gördüler." dedi.

"Ufak tefek detaylara bakacağız tabii ki ama oyuncular büyük bir savaş verdi." diyen Yunan koç, maç içerisinde Göksenin Köksal'la aralarında yaşanan gerginlik için gelen soruya, "Molamız varken ben Galatasaray benchine gitmiyorum. Benim casuslarım yok, ne konuştuklarını dinlemiyorum. Hayatımda ilk kez başıma geliyor. Galatasaraylılar geldi, "E hadi gelin dinleyin dedim" Söylediğim her şeyi de dinlediler. Benim için sürpriz oldu." cevabını verdi.

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