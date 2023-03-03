İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8969
  • EURO
    20,1058
  • ALTIN
    1127.53
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dimitris Itoudis: Maça gerçek kimliğimizle girdik
Spor

Dimitris Itoudis: Maça gerçek kimliğimizle girdik

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında evinde Virtus Segafredo Bologna'yı 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA3 Mart 2023 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Maça gerçek kimliğimizle girdik
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maça çok iyi başladıklarını ve deplasmanda kaybettikleri rakiplerine karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Maalesef üzücü haberler alıyoruz ama profesyonel olarak işimizi büyük motivasyonla yapıyoruz. Çok acı çeken insan var, acıların dinmesini, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyorum. Fenerbahçe Kulübüne de Yunan ve Türk dostluğuyla ilgili sözleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada kendimi evimde hissediyorum. Deprem ve tren kazası nedeniyle inanılmaz üzgünüm. Bugün salonda ise çok iyi bir atmosfer vardı. Maça gerçek kimliğimizle girdik, ilk maçı orada kaybetmiştik. Topu çok iyi paylaştık, dış atışlarda iyiydik. İdmandaki çalışmalar her zaman maça yansır, birlikte sağlıklı idman yapmamız önemliydi." ifadelerini kullandı.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Sergio Scariolo ise "Söyleyecek çok fazla bir şey yok, Fenerbahçe çok daha iyiydi. Çok iyi top kullandılar, Dörtlü Final'e gitmeyi hak eden bir takım olduklarını gösterdiler. Biz ise hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.