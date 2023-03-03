Dimitris Itoudis: Maça gerçek kimliğimizle girdik

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maça çok iyi başladıklarını ve deplasmanda kaybettikleri rakiplerine karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Maalesef üzücü haberler alıyoruz ama profesyonel olarak işimizi büyük motivasyonla yapıyoruz. Çok acı çeken insan var, acıların dinmesini, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyorum. Fenerbahçe Kulübüne de Yunan ve Türk dostluğuyla ilgili sözleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada kendimi evimde hissediyorum. Deprem ve tren kazası nedeniyle inanılmaz üzgünüm. Bugün salonda ise çok iyi bir atmosfer vardı. Maça gerçek kimliğimizle girdik, ilk maçı orada kaybetmiştik. Topu çok iyi paylaştık, dış atışlarda iyiydik. İdmandaki çalışmalar her zaman maça yansır, birlikte sağlıklı idman yapmamız önemliydi." ifadelerini kullandı.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Sergio Scariolo ise "Söyleyecek çok fazla bir şey yok, Fenerbahçe çok daha iyiydi. Çok iyi top kullandılar, Dörtlü Final'e gitmeyi hak eden bir takım olduklarını gösterdiler. Biz ise hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.