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Spor

Dimitris Itoudis: Maçı kontrol ettik

THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bayern Münih'i 79-71 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2023 Perşembe 23:24 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Maçı kontrol ettik
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih karşısında alınan 79-71'lik galibiyet sonrası görüşlerini aktardı.

Yunan başantrenör, "Maçı kontrol ettik. Çok kararlıydık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezonun aslında kötü bir maçından çıkmıştık bugünkü maçta bunu değiştirdik. Bu yüzden benim için önemli." dedi.

Itoudis ayrıca, "Krediyi vermek lazım Bayern hiç vazgeçmiyor, hep savaşıyorlar. Sezonun bu bölümünde iyi iş çıkarttılar. Hep birlikte mücadele ettik. Taraftara ve oyuncularıma tebrikler." diye konuştu.

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