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Spor

Dimitris Itoudis: Odaklanmak zorundayız

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe Beko'un başantrenörü Dimitris Itoudis maç sonu açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2023 Perşembe 00:34 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Odaklanmak zorundayız
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Fenerbahçe Ülker'in başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Itoudis maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olympiakos'a tebrikler. Momentum, Canaan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle değişti. Olympiakos arka arkaya 5 boş şut fırsatı buldu. Haddinden fazla savunma yardımında bulduk. Son çeyreğin başında 7-0 ile geri döndük ama olmadı. Odaklanmak zorundayız. Olympiakos hırpalayan bir takım. Bunu da gösterdiler."

Temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 34 resmi maçta 19 galibiyet, 15 mağlubiyet elde etti ve ligde 8. sırada yer alıyor.

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