Dimitris Itoudis: Olympiakos kazanmayı hak etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 93-73 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, rakiplerinin kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Itoudis, "Olympiakos'u tebrik ediyorum, kazanmayı hak ettiler. Bu akşam daha iyi bir takım oyunu sergilediler ve deplasmanda yüzde 63'lük üçlük yüzdesi de her şeyi anlatıyor." dedi.

Itoudis, "Taraftara teşekkür ediyorum, çok destek verdiler. Taraftarımızın hayal kırıklığına uğradığını biliyorum. Cuma günkü Alba Berlin maçına taraftarımızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Olympiakos'a karşı bu sezon iki maçı da farklı kaybetmeleri hakkında Itoudis, "Ne yaparsak yapalım cevapları hazırdı. İki maçın da benzerlikleri vardı." şeklinde konuştu.

OLYMPİAKOS CEPHESİ



Olympiakos başantrenörü Georgios Bartzokas ise, "Çok iyi bir performans gösterdik. Topu çok iyi kullandık. Maçın ilk periyotta geleceğini belirledik. Fenerbahçe son periyotta geri gelerek farkı 13 sayıya kadar düşürdü ama galip gelmesini bildik. Şimdi önümüzde Anadolu Efes maçı var." dedi.