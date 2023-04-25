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Spor

Dimitris Itoudis: Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor

THY Euroleague play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudisi Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2023 Salı 12:49 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis ve oyuncu Nick Calathes, EuroLeague play-offunda Olympiacos ile oynayacağı serinin ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İyi basketbol oynayan bir takım ile karşılaşacaklarını dile getiren Başantrenör Dimitris Itoudis, "Organizasyon olarak yeniden play-off'a kaldığımız için gururluyuz. Bu, sezon başındaki hedeflerimizden biriydi. Şu anda EuroLeague'deki en iyi ve en tutarlı takıma karşı oynayacağız. İyi basketbol oynuyorlar, organizeler, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları var. Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor. Maalesef durum bu ama çok kararlıyız. Önümüzdeki iki maçlık seriden ders çıkararak ilerleyeceğiz. Oraya gidip mücadelemizi vermek istiyoruz" dedi.

Oyuncu Nick Calathes ise "Olympiacos çok iyi bir takım ve zorlu bir maç olacak. Odaklanmamız ve sahaya ne olursa olsun kazanmak için çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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