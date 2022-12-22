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Spor

Dimitris Itoudis: Tekrar birlikte olup galibiyetlere geri dönmemiz gerekiyor

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi 15.haftasında evinde Partizan'a 73-72 mağlup olduğu maçta Fenerbahçe Beko koçu Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 23:55 - Güncelleme:
Dimitris Itoudis: Tekrar birlikte olup galibiyetlere geri dönmemiz gerekiyor
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THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında konuk ettiği Partizan'a 73-72 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, tekrar birlikte olup galibiyetlere geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dimitris Itoudis, galibiyetinden dolayı Partizan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Farklı bir maç olabilirdi. Konuşulacak çok detay var. Pozisyonların videosunu izledik ama bu konu hakkında konuşamıyorum. Tekrar birlikte olup galibiyetlere geri dönmemiz gerekiyor. Willbekin aramıza döndüğü için mutluyuz." dedi.

FENERBAHÇE EN İYİSİNİN ARAYIŞINDADIR

Bir gazetecinin, üst üste alınan mağlubiyetleri neye bağladığı ve taraftarın takıma oyun kurucu alınması gerektiği yönündeki görüşlerine katılıp katılmadığı sorusuna Yunan koç, şu cevabı verdi:

"Taraftarın işin içinde olması, ilgili olması güzel. Onlara güveniyoruz. Tabii ki Fenerbahçe en iyisinin arayışındadır ve arıyoruz da. Gözümüz kulağımız açık. Kaybettiğimiz maçlar var. Hatta çirkin şekilde kaybettiğimiz maçlar oldu. Toplamda 40 sayı atabilen 2 önemli oyuncumuz eksikti (Wilbekin ve Motley). Willbekin döndü, bu maçta iyi oynadı, yüzde yüz hazır değildi, zamana ihtiyacı var. Bu maçta 3 çeyrek iyi oynadık. Aslında söyleyeceğim çok şey var ama söyleyemiyorum. İzlediğimiz videolardan gördük."

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