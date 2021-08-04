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Spor

Dimitris Pelkas: Şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Dimitris Pelkas, Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu.

4 Ağustos 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 23:50
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Hazırlık kampı hakkında konuşan Pelkas "Sezona iyi hazırlanıyoruz. Dinamo Kiev, bize göre daha hazır bir takım ama iyi oynadık. İyi seviyedeyiz. Değiştirmemiz gereken noktalar var. Lige kadar tam anlamıyla hazır olmak istiyoruz. Şampiyonluk bekleniyor. Biz de maç maç giderek şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Pelkas ayrıca "Farklı bir sistemde oynuyoruz. Hocanın sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Eksik yanlarımızı geliştirmeliyiz. Biz profesyoneliz, her türlü sisteme hızlıca adapte olmalıyız. İstediklerini uygulamalıyız. Başarı için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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