24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:26 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 22:26

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, ülke basınına Türkiye kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Pelkas, "Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç." ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"



Kişisel olarak kendi sezonunu da değerlendiren Pelkas, "10 gol attım, 8 asist yaptım. Takım arkadaşlarım bu başarımda önemli bir paya sahip. Verdiğim pasları gole çevirdiler. Kendi performansımdan ötürü mutluyum." dedi.

"ÇILGINLIK OLUR"



Rubin Kazan'ın 15 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasıyla ilgili görüşü sorulan Pelkas, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur." cevabıyla konuşmasını noktaladı.