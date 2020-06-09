09 Haziran 2020 Salı 00:04 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 00:04

Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, teknik direktör adayları arasında Erol Bulut'un yer almadığını söyledi.

Erol Bulut ile görüşmediklerini kaydeden yönetici, "Ben yönetime oyuncu öneriyorum, Türkiye'den de oluyor, başka ülkelerden de ama teknik direktör hiç önermedim. Birkaç Türk hoca tanıyorum ama adını takılmadan söyleyebildiğim tek Türk teknik direktör, Milan ve Galatasaray'da çalışan Fatih Terim. Erol Bulut ile görüştüğümüz iddiasının hiçbir gerçekçiliği yok, buna gülüyorum" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.