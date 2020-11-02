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Spor

Dinamo Kiev'de 11 koronavirüs vakası

Ukrayna takımı Dinamo Kiev'de 6'sı futbolcu olmak üzere toplam 11 kişide koronavirüs tespit edildi.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
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Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'de 11 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

Dinamo Kiev, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında Barcelona'ya konuk olacak.

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