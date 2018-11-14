Dinamo Moskova, Ozan Tufan'a talip oldu

Rusya Premier Lig'de uzun süredir yaşadığı ekonomik krizden dolayı küçülmeye giden ve bu yıl da ligde kalmayı hedefleyen Dinamo Moskova, sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Rus basınındaki haberlere göre, Dinamo Moskova yönetimi Ocak ayında Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan için sarı lacivertli yönetim ile masaya oturarak genç futbolcunun bonservisinde makul bir indirim talep edecek. Dinamo Moskova scout ekibinin daha önceki milli maçlar ve Fenerbahçe'den takip ettiği Ozan Tufan'a sıcak baktığı, oyuncunun yaşının genç olması nedeniyle yeniden oynayarak form tutacağı yönünde yönetime rapor verdiği öne sürüldü.

23 yaşındaki futbolcu devre arasında Aykut Kocaman tarafından kamp kadrosuna alınmamıştı ve bu sezon başında da Cocu yönetiminde kadro dışı bırakıldı.

(CNN Türk)