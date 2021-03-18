18 Mart 2021 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 00:03

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında Tottenham'ı ağırladı.

Maksimir Stadı'nda oynanan ve ilk maçı 2-0 Tottenham üstünlüğü ile biten maçın rövanşını uzatmalarda 3-0 kazanan Dinamo Zagreb, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Orsic, 62. dakikada Dinamo'yu öne geçirdi. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Orsic maçı uzatmaya götüren golü kaydetti. Uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkan Mislav Orsic, hat-trick'i ile farkı üçe yükselterek çeyrek final biletinin Dinamo Zagreb'e geçmesini sağlayan isim oldu.

Dinamo Zagreb teknik direktörü Zoran Mamic, dolandırıcılık suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kararın açıklanmasının ardından Mamic görevinden istifa etmişti. Bu maçta Dinamo Zagreb'in başında sahaya yardımcı hoca Damir Krznar çıkmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 19 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.