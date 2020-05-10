Dinomo Kiev'in yıldızı Mikkel Duelund Trabzonspor iddialarına net cevap verdi!

10 Mayıs 2020 Pazar 00:53 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 00:53

Bu sezon yakaladığı başarılığı grafiği önümüzdeki sezon da sürdürmeyi planlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Alternatif bir kanat oyuncusu arayan bordo-mavili ekibin, Dinamo Kiev'de fazla şans bulamayan Mikkel Duelund için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

DUELUND'DAN AÇIKLAMA!



Kiev cephesinin Duelund'u satın alma opsiyonu ile bordo mavililere kiralamaya sıcak baktığı dile getirilmişti.

22 yaşındaki sol kanat, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Fotomaç'ın haberine göre, Kiev'den ayrılmayacağını dile getiren genç yıldız, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı.