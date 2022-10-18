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Spor

Diogo Jota Dünya Kupası'na katılamayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

AA18 Ekim 2022 Salı 16:14 - Güncelleme:
Diogo Jota Dünya Kupası'na katılamayacak
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Liverpool'un yarın West Ham United'ı konuk edeceği lig maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Alman teknik direktör Jürgen Klopp, ev sahibi ekipte forma giyen oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu oynanan ve Manchester City'yi 1-0 yendikleri lig maçının uzatma bölümünde sakatlanarak oyunu terk eden Jota'nın sahalardan uzun süre uzak kalacağını belirten Klopp, "Diogo için haberler iyi değil. Dünya Kupası'nı ne yazık ki kaçıracak. Baldır kaslarındaki sakatlık, gayet ciddi. Portekiz Milli Takımı ve bizim için üzücü bir haber. Tedavisine başlandı." ifadelerini kullandı.

Milli formayla 28 maçta 10 gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada ise 5 kez ağları sarstı.

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