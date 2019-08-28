Dirar Monaco'nun Falcao kararını açıkladı
Radio Mars Morocco’ya konuşan Nabil Dirar, Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AKŞAM
Dirar, “Monaco için önemli olan para değildir. Anladığım kadarıyla Falcao’yu tutmak istiyorlar. Eğer Monaco, Falcao’yu tutmaya karar verdiyse ikna eder ve tutar” ifadelerini kullandı.
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