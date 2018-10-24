Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dirar ve Aatif ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe yönetimi kadro dışı kalan Aatif ve Nabil Dirar hakkında karar verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin iki Faslı futbolcusu Nabil Dirar ve Aatif, kadro dışı bırakılmıştı.

Takımdan ayrı bir şekilde Dereağzı Tesisleri'nde idmanları sürdüren iki tecrübeli futbolcuya af kapısı kapandı. Yönetim, Dirar ve Aatif'a bundan sonra kesinlikle kadroda düşünülmediklerini, devre arasında kulüpten ayrılabileceklerini bildirdi.

Volkan'ın durumu ise belirsiz. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Süper Lig'den birçok talibi bulunan Aatif'in kontratı ise sezonun sonunda bitecek.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA