Dirar’a Arabistan ve Katar’dan teklif
ERSUN Yanal ile kendini bulan ve kadronun değişmez isimleri arasına gören Nabil Dirar’a Afrika Uluslar Kupası yaradı
- Star Spor
Fas Milli Takımı kadrosunwda yer alan ve ortaya koyduğu başarılı futbolla beğeni toplayan 33 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin cazip teklifler yaptığı öğrenildi. Kupada sağ bekte görev yapan ve 4 maçta oynayan Dirar’ın tekliflere olumlu yaklaştığı belirtilirken, menajeri taliplilerden Fenerbahçe ile irtibata geçmelerini istedi.
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