Dirar’a Arabistan ve Katar’dan teklif

Fas Milli Takımı kadrosunwda yer alan ve ortaya koyduğu başarılı futbolla beğeni toplayan 33 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin cazip teklifler yaptığı öğrenildi. Kupada sağ bekte görev yapan ve 4 maçta oynayan Dirar’ın tekliflere olumlu yaklaştığı belirtilirken, menajeri taliplilerden Fenerbahçe ile irtibata geçmelerini istedi.