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Dirar'a göre Fenerbahçe'de oynamak bir şeref

2022'ye kadar sözleşme yenileyen Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti..

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Sarı-lacivertli kulüp ile 2022'ye kadar sözleşme yenileyen Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Faslı futbolcu, kontratının sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi.
 
2017'de kulübün kapısından ilk girdiğinde büyük bir camiaya geldiğini fark ettiğini söyleyen Faslı yıldız, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Bu zamana kadar elimden gelenin her zaman en iyisini vermeye çalıştım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Kontratımın sonuna kadar kulüpte kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.
 
33 yaşındaki futbolcu, yeni kontrat için önce Başkan Ali Koç'a sonra da uzatma yönünde onayı nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür etti. Nabil Dirar, Fenerbahçe'de oynamanın büyük bir şeref olduğunu, taraftarlara her zaman en güçlü halini göstermek istediğini de kaydetti.
 
OZAN TUFAN KUPAYI BEKLİYOR
 
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de Ozan Tufan. Son 2 senede yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu ise Avrupa'dan da teklifleri dinlemek istiyor. Bunun için de EURO 2020'de oynadıktan sonra kariyerine yön vermeyi planlıyor.

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