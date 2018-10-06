Dirar'dan çarpıcı açıklama! 'Bir aslan asla ölmez'

Dün Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de dün kadro dışı bırakıldığı açıklanan 3 futbolcudan biri olan Nabil Dirar sosyal medyadan paylaşım yaptı.

'Bir aslan asla ölmez'

Dirar resmi İnstagram hesabından Fas Milli Takımı'ndan bir fotoğrafını paylaşarak “Bir aslan asla ölmez. Destek mesajlarınız için teşekkürler' yazdı. Dirar'ın Cezayir'in sembolü olduğu için aslan vurgusu yaptığı belirtildi.

Cezayirli yıldızın bu paylaşımını takım arkadaşları Soldado ve Mehmet Ekici de beğendi.

Dirar'ın paylaşımı;