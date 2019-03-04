10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3829
  • 6,1044
  • 222.671
  • 104.184
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla teknik direktör Ersun Yanal'ın gözdeleri arasında giren ancak sakatlığı nedeniyle cumartesi günü oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Nabil Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çaykur Rizespor maçı öncesinde çıktığı son idmanda sakatlanan Faslı oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.
 
Rizespor'a karşı forma giyemeyen Nabil Dirar'ın 9 Mart Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesine yetişmesinin de zor olduğu bildirildi. 33 yaşındaki yıldız affedildikten sonra gösterdiği üstün performansla takımın en formda isimleri arasında yer alıyordu.
 
Phillip Cocu döneminde Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan Dirar, Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesinin ardından Koeman döneminde de forma giyememiş, takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından yine Aatif'la birlikte affedilerek takıma katılmıştı.
 
Fenerbahçe yönetimi, devre arasında bedelsiz olarak Aatif'ı Çaykur Rizespor'a göndermiş, Dirar'ı ise takımda tutmuştu. 
 
Sezonun ikinci yarısından itibaren forma şansı bulmaya başlayan Faslı futbolcu, gösterdiği etkili performansla taraftarın ve teknik heyetin gözde isimlerinden biri haline geldi.
 
(Fotomaç)
 

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'ABD ile Güney Kore ortak tatbikatı yapmalı'

'ABD ile Güney Kore ortak tatbikatı yapmalı'

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Rus ve ABD Genelkurmay başkanları Viyana'da buluşacak

Rus ve ABD Genelkurmay başkanları Viyana'da buluşacak

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

Başkan Erdoğan: 150 yıllık projede yarıya geldik

Başkan Erdoğan: 150 yıllık projede yarıya geldik

'Türkiye, Venezuela krizinde ara bulucu olabilir'

'Türkiye, Venezuela krizinde ara bulucu olabilir'

HDP ile ittifaka kızan CHP'liler AK Parti'ye katıldı

HDP ile ittifaka kızan CHP'liler AK Parti'ye katıldı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA