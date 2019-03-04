Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Çaykur Rizespor maçı öncesinde çıktığı son idmanda sakatlanan Faslı oyuncunun yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

Rizespor'a karşı forma giyemeyen Nabil Dirar'ın 9 Mart Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesine yetişmesinin de zor olduğu bildirildi. 33 yaşındaki yıldız affedildikten sonra gösterdiği üstün performansla takımın en formda isimleri arasında yer alıyordu.

Phillip Cocu döneminde Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan Dirar, Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesinin ardından Koeman döneminde de forma giyememiş, takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından yine Aatif'la birlikte affedilerek takıma katılmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında bedelsiz olarak Aatif'ı Çaykur Rizespor'a göndermiş, Dirar'ı ise takımda tutmuştu.

Sezonun ikinci yarısından itibaren forma şansı bulmaya başlayan Faslı futbolcu, gösterdiği etkili performansla taraftarın ve teknik heyetin gözde isimlerinden biri haline geldi.

(Fotomaç)