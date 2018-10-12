Dirar'dan 'Kimse gülüşümüzü alamaz çok şükür' paylaşımı
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Dirar'dan imalı bir paylaşım geldi...
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Dirar'dan imalı bir paylaşım geldi. Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse gülüşümüzü alamaz, çok şükür" mesajını paylaştı...
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