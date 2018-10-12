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Dirar'dan 'Kimse gülüşümüzü alamaz çok şükür' paylaşımı

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Dirar'dan imalı bir paylaşım geldi...

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Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Dirar'dan imalı bir paylaşım geldi. Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse gülüşümüzü alamaz, çok şükür" mesajını paylaştı...

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