Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dirar'dan yönetime rest! '4,5 milyon euro'ya giderim'

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar, yönetime 'Beni göndermek istiyorsanız, kalan 1.5 yıllık alacağımı da ödemeniz gerekiyor' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KADRO dışı kalan ve devre arasında satılacak olan Dirar rest çekti. Faslı futbolcunun yönetime, “Benim 2020 yılına kadar sözleşmem var. Beni göndermek istiyorsanız, kalan 1.5 yıllık alacağımı da ödemeniz gerekiyor” dediği öğrenildi. Yıllık 3 milyon euroya oynayan Dirar, ayrılmak için 4.5 milyon euro istiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA