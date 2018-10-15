Dirar'dan yönetime rest! '4,5 milyon euro'ya giderim'
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar, yönetime 'Beni göndermek istiyorsanız, kalan 1.5 yıllık alacağımı da ödemeniz gerekiyor' dedi.
KADRO dışı kalan ve devre arasında satılacak olan Dirar rest çekti. Faslı futbolcunun yönetime, “Benim 2020 yılına kadar sözleşmem var. Beni göndermek istiyorsanız, kalan 1.5 yıllık alacağımı da ödemeniz gerekiyor” dediği öğrenildi. Yıllık 3 milyon euroya oynayan Dirar, ayrılmak için 4.5 milyon euro istiyor.
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