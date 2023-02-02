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Spor

Direkt bileti kesildi! Galatasaray yıldız ismi apar topar gönderiyor

Galatasaray'da ara transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray, bir yıldızın daha biletini kesti ve yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

2 Şubat 2023 Perşembe 20:52 - Güncelleme:
Direkt bileti kesildi! Galatasaray yıldız ismi apar topar gönderiyor
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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray, Seferovic ve Van Aanholt'un ardından sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyu gönderiyor.

GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha yolda. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

YILDIZ OYUNCU GÖNDERİLİYOR

Galatasaray, sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların genç oyuncusuna Kasımpaşa'nın talip olduğu ve İstanbul ekibine kiralık olarak gideceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 129 dakika süre alan genç oyuncu, bu sürede skora etki edemedi.

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