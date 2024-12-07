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Spor

Yeni takımı belli oldu! Güle güle Cengiz Ünder

Fenerbahçe geçen sezon Marsilya'dan Cengiz Ünder'i 15 milyon euro bedelle transfer etmişti. Kendisinden büyük umutlar beslenen oyuncu ise bu performansın çok uzağında kaldı. Milli futbolcu için ise yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Cengiz Ünde haberinin detayları...

7 Aralık 2024 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
Yeni takımı belli oldu! Güle güle Cengiz Ünder
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Fenerbahçe geçen sezon Marsilya'dan Cengiz Ünder'i 15 milyon euro bedelle transfer etmişti. Kendisinden büyük umutlar beslenen oyuncu ise bu performansın çok uzağında kaldı.

Özellikle Serie A ekiplerinden Roma'da sergilediği futbolla göz kamaştıran Cengiz Ünder, Avrupa'da adından oldukça sık söz ettirmişti. Ancak Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana isteneni bir türlü veremeyen milli futbolcu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

CENGİZ ÜNDER İLE DEVRE ARASI YOLLAR AYRILIYOR

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in bileti kesildi. Fenerbahçe, transfer olduğu günden bu yana beklenenin altında kalan ve sakatlıklar sonrası hem teknik ekibin hem de taraftarların gözünden düşen 27 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı lacivertli takım, kanat oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TALİPLERİ GİDEREK ARTIYOR

Yaz transfer döneminde de ayrılması gündemde olan Cengiz ile Fenerbahçe yola devam etmişti. Ancak bu kez durum farklı. Birçok kulübün radarında olan Cengiz Ünder Fenerbahçe tüm teklifleri değerlendirmeye alacak. Sezon başında Avrupa'dan da talipleri olan tecrübeli futbolcu için devre arasında rotanın Arabistan olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.

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