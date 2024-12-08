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Spor

Direkt bileti kesildi! Güle güle Rodrigo Becao

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Udinese'den 8 milyon euro bedelle transfer olan Rodrigo Becao bekleneni veremedi. Jose Mourinho'nun da 11'de çok fazla süre düşünmediği Brezilya stoper ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Rodrigo Becao haberinin detayları...

8 Aralık 2024 Pazar 19:03 - Güncelleme:
Direkt bileti kesildi! Güle güle Rodrigo Becao
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Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Udinese'den 8 milyon euro bedelle transfer olan Rodrigo Becao bekleneni veremedi. Jose Mourinho'nun da 11'de çok fazla süre düşünmediği Brezilya stoper ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-laicvertli ekiple tecrübeli stoperin yolları ayrılabilir.

YENİDEN İTALYA'YA DÖNECEK

Fenerbahçe'de 2. sezonun yaşayan Becao yeniden İtalya'ya dönebilir. Seri A'dan birden fazla takım 28 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. En büyük ilginin ise Atalanta'dan olduğu öğrenildi. İtalyan ekibi yıldız stoper için 8 milyon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin talebi ise 12 milyon euro. İki takımın yakın zamanda görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Rodrigo Becao, 808 dakika süre aldı. Başarılı savunmacı bu süre zarfında 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi takımlarından Bahia'da başlayan Rodrigo Becao, 2018-2019 sezonunda Bahia'dan Rusya ekibi CSKA Moskova'ya transfer oldu. Brezilyalı oyuncu 2019-2020 sezonun yaz transfer döneminde 2.85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalya ekibi Udinese'nin yolunu tutmuştu. Burada sergilediği performans sonrası birçok kulübü peşine takan 28 yaşındaki savunma oyuncusu 2023-2024 sezonunun başında 8.31 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye katılmıştı.

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