Dirk Kuyt, Ado Den Haag'ın hocası oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de top oynayan Liverpool'un efsane ismi Dirk Kuyt, Hollanda 2. Lig ekibi Ado Den Haag'ın başına getirildi. Hollanda takımı, Kuyt ile 1yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Futbolculuk kariyerine 2018 yılında Quick Boys'ta sonlandıran Kuyt, aynı dönemde antrenörlük kariyerine adım atmıştı. 1 sene sonra Feyenoord U19 Takımı'nın başına geçen Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz yıl antrenörlük lisansı alırken, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir A takımda teknik direktör olarak çalışacak.