Dirk Kuyt'ın ekibi Beerschot'un gözü Bartuğ Elmaz'da

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt an itibarıyla Belçika'nın Beerschot takımını çalıştırıyor.
Dirk Kuyt'ın raporu dahilinde ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Belçika temsilcisi, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak istiyor.
21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak isteyen Beerschot, Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
Tarafların anlaşma sağlanması halinde Bartuğ Elmaz ligin ikinci yarısında Beerschot forması giyecek.
Beerschot, 17 haftası geride kalan Belçika Pro Lig'de 10 puanla son sırada yer alıyor.