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Spor

Dirk Kuyt'ın ekibi Beerschot'un gözü Bartuğ Elmaz'da

Belçika ekibi Beerschot'ta teknik direktör görevi yapan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt sarı lacivertli ekibin 21 yaşındaki genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak istiyor.

9 Aralık 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Dirk Kuyt'ın ekibi Beerschot'un gözü Bartuğ Elmaz'da
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Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt an itibarıyla Belçika'nın Beerschot takımını çalıştırıyor.

Dirk Kuyt'ın raporu dahilinde ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Belçika temsilcisi, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak istiyor.

21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak isteyen Beerschot, Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

Tarafların anlaşma sağlanması halinde Bartuğ Elmaz ligin ikinci yarısında Beerschot forması giyecek.

Beerschot, 17 haftası geride kalan Belçika Pro Lig'de 10 puanla son sırada yer alıyor.

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