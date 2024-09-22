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Spor

Dirk Kuyt'ın takımı ligin dibinde! Taraftarlardan yoğun tepki

Belçika Ligi'nde Dirk Kuyt'un çalıştırdığı Beerschot 8 hafta sonunda 1 puanla son sırada yer aldı. Beerschot taraftarları, STVV maçının ardından takıma tepki gösterdi. Bir taraftarın da soyunma odasına gittiği kaydedildi.

22 Eylül 2024 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Dirk Kuyt'ın takımı ligin dibinde! Taraftarlardan yoğun tepki
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Belçika Ligi'nde Beerschot, yeni sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Dirk Kuyt'un teknik direktörlüğünü yaptığı kulüp, ligde oynadığı 8 maçta 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle sadece 1 puan alabildi.

Beerschot, son olarak sahasında STVV'ye 3-0'lık skorla kaybetti ve arka arkaya 7. mağlubiyetini aldı. Belçika temsilcisinde taraftarlar, bu maçın ardından isyan etti.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Nieuwsblad'de yer alan habere göre, Beerschot'ta taraftarlar, maçın ardından takıma tepki gösterdi. Bazı taraftarların röportaj alanına girdiği ve takım kaptanı Ryan Sanusi'nin röportajına müdahale ettiği kaydedildi. Taraftarların ayrıca kaleci Davor Matijas'a da tepki gösterdiği ifade edildi. Beerschot'tan bir taraftarın ise soyuna odasına girdiği kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından Beerschot ve STVV teknik direktörlerin basın toplantısını iptal etti. Taraftarların yapılan açıklamaların ardından röportaj alanından sakin bir şekilde ayrıldığı kaydedildi.

Beerschot taraftarlarının daha sonra stadyum dışında tribünün arkasında toplandığı, polisin ilk anda taraftara müdahale etmediği ancak daha sonra daha kötü olayların önüne geçmek için kimsenin geçişine izin verilmediği kaydedildi.

  • Dirk Kuyt
  • Beerschot
  • STVV maçı

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