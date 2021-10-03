Star.com.tr 3 Ekim 2021 Pazar 09:59 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 09:59

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, İngiltere Premier Lig'deki takımların küresel boyuttaki çekişmesinin transfer piyasasında değerleri alt üst ettiğini ve bunun en iyi örneğinin de Manchester City'nin fahiş bir bedelle Jack Grealish'i kadrosuna katması olduğunu söyledi.

2006-2012 yılları arasında Liverpool'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu, Grealish için ödenen 100 milyon sterlinlik bonservis bedelinin futbolcunun gerçek değerini yansıtmadığını vurgulayarak, İngiliz yıldızın değerinin bu fiyatın ancak üçte biri olabileceğini ileri sürdü.

"JACK GREALİSH 3 KATI PAHALIYA ALINDI"

Kuyt, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Premier Lig'in heyecanı ve başarısı, oyuncuların transfer değerleri üzerinde etkili oluyor. Jack Grealish 100 milyon sterline Manchester City'e gitti. Bu onun gerçekten değerinin üç katı." ifadelerini kullandı.

Kuyt, Grealish transferinin münferit bir örnek olmadığını ve İngiltere'deki hemen hemen her oyuncunun ücretlerinin şişirilmesi nedeniyle piyasada sıkıntı çektiğini sözlerine ekledi.

Jack Grealish 100 milyon sterlin bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olarak geçtiğimiz transfer döneminin en çok konuşulan futbolcusu olmuştu.

DİRK KUYT KİMDİR?

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Dirt Kuyt, gösterdiği performansla o dönem sarı lacivertli taraftarların en çok sevdiği futbolculardan birisi olmuştu.

Süper Lig kariyerinde 95 maça çıkan hücum oyuncusu, 26 gol atarken, 22 de asist yapmıştı.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adamlığa soyunan Kuyt, 2018-2020 yılları arasında Feyenoord U19 takımını çalıştırdı. Hollandalı futbol adamı şu anda boşta bulunuyor.