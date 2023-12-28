İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4727
  • EURO
    32,7224
  • ALTIN
    1963.74
  • BIST100
    7396.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Dirk Kuyt'un yeni adresi açıklandı!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Dirk Kuyt, teknik direktörlük için Belçika 2. Ligi ekiplerinden Beerschot ile anlaştı.

28 Aralık 2023 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Dirk Kuyt'un yeni adresi açıklandı!
ABONE OL

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt'ın yeni kulübü belli oldu.

Belçika 2. Ligi ekiplerinden Beerschot, takımın teknik direktörlük görevine sezon sonun kadar Dirk Kuyt'ın getirildiğini açıkladı.

Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki Dirk Kuyt, "Bu yeni mücadeleye büyük bir enerji ve coşkuyla başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beerschot, Belçika 2. Ligi'nde 32 puanla ikinci sırada yer alıyor. Dirk Kuyt, daha önce Hollanda'da Ado Den Haag'ı çalıştırmıştı.

  • Dirk Kuyt
  • teknik direktör
  • Beerschot

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.