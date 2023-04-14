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Spor

Dirsek soruşturması kapandı!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool arasında oynanan lig maçının devre arasında hakem Constantine Hatzidakis tarafından Andrew Robertson'a atılan dirsek sonrası soruşturma başlatılmıştı. Açılan soruşturma sonuçlandı.

14 Nisan 2023 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Dirsek soruşturması kapandı!
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maçta oyuncuya dirsek attığı iddia edilen yardımcı hakem Constantine Hatzidakis hakkındaki soruşturma kapatıldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, olayın tarafları Hatzidakis ile Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson arasında geçen olayın inceleme altına alındığı, kasıt bulunmaması nedeniyle soruşturmanın kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Eylemi farkında olmadan gerçekleştirdiğini söyleyen hakem Hatzidakis'in, Robertson'dan özür dilediği de vurgulandı.

Soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı önceden duyurulan yardımcı hakem Constantine Hatzidakis, görev verilmesi halinde bu hafta lig maçına çıkabilecek.

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