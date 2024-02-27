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Spor

'Dişi Fatih Terim' görevden alındı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, başantrenör Selen Erdem ile yollarını ayırdığını duyurdu.

27 Şubat 2024 Salı 19:08 - Güncelleme:
'Dişi Fatih Terim' görevden alındı!
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü başantrenör Selen Erdem ile yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kıymetli hocamız Selen Erdem ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmemizi feshetmiş bulunuyoruz Bugüne kadar verdikleri emekler için çok teşekkür eder, bundan sonraki hayatında da başarılı olmasını gönülden dileriz. Yollarımızın tekrar kesişmesi dileğiyle, kalbimizdeki yeri her zaman aynı olacaktır" denildi.

Jest ve mimikleri ile "Dişi Fatih Terim" lakabını alan Selen Erdem'in başında bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, son olarak Fenerbahçe Alagöz Holding'e 62-85 mağlup olmuştu.

  • Selen Erdem
  • Antalya Basketbol
  • Toroslar SK

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