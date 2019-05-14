Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Emre Akbaba hakkında bilgi aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ayağı kırılan Galatasaraylı milli futbolcu Akbaba'yı ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaraylı milli futbolcu Emre Akbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında ayağı kırılan Akbaba'yı İstanbul Liv Hospital Hastanesi'nde ziyaret ederek doktorlardan futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Aynı zamanda Alanyaspor'un onursal başkanı olan Çavuşoğlu, eskiden Alanyaspor'da oynayan Akbaba'yı, "Daha gençsin. Çabuk iyileşirsin." diyerek teselli etti.
"Emre bizim kardeşimiz. Bizim manevi evladımız." diyen Çavuşoğlu, Akbaba'ya ve ailesine acil şifalar diledi.
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