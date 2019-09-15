Diyarbakır annelerine destek

Bordo-mavili taraftarların kuzey kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ile annesinin fotoğrafı, Trabzonlu şehit Akın Çelebi ve HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte yer verilerek, “Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız” ifadelerine yer verildi. Statta “Ölürüm Türkiyem” şarkısı çalındı.