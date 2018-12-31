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Dja Djedje ve Sehic için Trabzonspor kıvılcımı

Sezonu kapatan Onazi'nin bölgesine futbolcu arayan bordo-mavililer, Ankaragücü ile sorun yaşayan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli ön liberoyu kadrosuna katmak istiyor.

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Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Onazi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış olmasının ardından o bölge için takviye beklentisine girdi. Bunun üzerine bordo-mavililer, Ankaragücü ile sorun yaşayan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje'yi gündemine aldı. Bu sezon 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, ekonomik sorunlar nedeniyle menajerine Ankara ekibinden ayrılmak istediğini iletti. Şayet oyuncu kulübü ile bağlarını koparırsa Fırtına, hemen masaya oturacak.

SEHİC HAZIR KITA

Erzurumspor ile sözleşmesini feshetmek üzere olan kaleci İbrahim Sehic, Trabzonspor'a haber göndererek, bordo-mavili formayı giymek istediğini belirtmişti. Menajeri aracılığıyla kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu bildiğini kaydeden tecrübeli file bekçisi, "Uygun rakamlara gelmeye hazırım" mesajı gönderince yönetimin transfer listesine girdi.

ÜNAL KARAMAN'IN ÖNCELİĞİ GENÇLER

Trabzonsporlu futbolcular 3 Ocak'ta başlayacak olan kamp öncesi kendi imkânları ile Antalya'ya gelecek. 9 gün sürecek kamp boyunca teknik direktör Ünal Karaman, özellikle genç oyuncuların üzerine titreyecek. Takımda sürekli olarak forma giyen Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'a yeni isimler eklemek isteyen Karaman'ın altyapıdan en az 6 oyuncuyu devre arasından sonra takımda tutması bekleniyor.

(Sabah)

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