Djaniny: Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz

25 Şubat 2022 Cuma 23:36 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 23:36

Djaniny, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Djaniny yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğu hak ettiğimizi herkese göstermeye çalışıyoruz. Bugün de onu gösterdik. Sahada olmayı çok istiyorum. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Sahaya her zaman çıkan oyuncularımız hocamızın dediğini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Cornelius'a biraz daha yakın olmamı ve takıma savunma anlamında destek olmamı istedi. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Avantajlarımdan bir tanesi, farklı bölgelerde oynamak. Bu bölgelerde oynamayı bildiğim için bunu yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.