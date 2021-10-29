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Spor

Djaniny: Takımın bir öz güvene ihtiyacı vardı

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Djaniny, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 22:44 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 22:44
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Trabzonspor'un golcülerinden Djaniny, Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Attığı penaltı golü sorulan Djaniny, "Sürekli hareket halinde olmayı seven bir oyuncuyum, sabit kalmayı sevmiyorum. Gol önemliydi, bütün hafta boyunca bu an için çalışıyoruz. O anda takımın bir öz güvene ihtiyacı vardı, o yüzden gol önemliydi" dedi.

Penaltı çalıştıklarını söyleyen golcü futbolcu, "Antrenmanlarda penaltı çalışıyoruz. Ben çalışıyorum, Bakasetas çalışıyor, çalışarak atıyoruz tabii ki" ifadelerini kullandı.

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