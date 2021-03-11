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Spor

Djaniny ve Trondsen takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde sakatlığı devam eden Djaniny ve Trondsen'in takımdan ayrı koşu yaptıkları belirtildi.

AA11 Mart 2021 Perşembe 17:56 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 17:56
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Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

Sakatlığı devam eden Djaniny ve Trondsen'in takımdan ayrı koşu yaptıkları aktarıldı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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