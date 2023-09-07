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Spor

Djaniny'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu!

Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'a gidişi için TFF'den vize alan Djaniny'nin yeni kulübü belli oldu. 32 yaşındaki deneyimli forvetin, Al-Fateh ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

7 Eylül 2023 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Djaniny'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu!
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Trabzonspor'da sezon başı kampına dahil edilmeyen ve takımdan ayrıldığı TFF'ye bildirilen Djaniny için flaş bir iddia geldi.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh'in, Yeşil Burun Adalı oyuncu ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Haberde, Al-Fateh'in oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı da ifade edildi.

Deneyimli oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu.

Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Djaniny, bordo mavili forma altında 94 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti

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