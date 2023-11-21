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Spor

Djiku, sahalara geri dönüyor!

Fenerbahçe'de defans hattının önemli parçalarından olan Alexander Djiku, sakatlığı atlatmak üzere. Ganalı stoperin Fatih Karagümrük maçında sahada olması bekleniyor.

Fanatik21 Kasım 2023 Salı 09:16 - Güncelleme:
Djiku, sahalara geri dönüyor!
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Fenerbahçe'de Ganalı stoper Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu...

Sarı-Lacivertliler'de Djiku bireysel antrenmanlara başlamıştı. Ganalı stoperin Karagümrük karşılaşmasında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Ganalı'nın durumu yakından takip edilecek. İsmail Kartal Djiku konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Djiku, Fenerbahçe formasıyla toplam 16 maçta forma giydi. Ganalı stoper 1 gole imza attı.

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