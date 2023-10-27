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Spor

Djiku'dan göz dolduran istatistik

Fenerbahçe'nin stoperdeki güven veren isimlerinden Alexander Djiku performanslıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ganalı futbolcu bir çok istatistikte takımın en iyisi konumunda bulunuyor.

Fanatik27 Ekim 2023 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Djiku'dan göz dolduran istatistik
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Sarı-Lacivertli temsilcimizde Alexander Djiku, performansıyla öne çıkan isimlerden birisi oldu ve müthiş bir istatistiğe imza attı.

Ganalı savunmacı, hocası tarafından rotasyon dışında tutuldu ve Becao ile birlikte yine defansın göbeğinde görev yaptı. Alexander Djiku, Ludogorets'in hızlı hücumcuları karşısında iyi bir performans sergiledi.

29 yaşındaki stoperin en dikkat çeken istatistiği ise 98 pas denemesinin 94'ünde isabet sağlaması oldu. Djiku ayrıca 5 ikili mücadelenin 4'ünü, 2 hava topunun tamamını kazandı ve 2 top kaptı.

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