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Spor

Djilobodji 3 yıl daha Gaziantep'te

Gaziantep, iç transferde Sengalli stoperi Papy Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:21
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Süper Lig ekibi Gaziantep, takım kaptanlarından Papy Djilobodji ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 sezondur kadroda bulunan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Senagalli savunmacı, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Erhan Özmen, Sezer Cihan, Fikret Kileci ve Yusuf Demsoy ile bir araya geldi.

Görüşmede, Papy 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Papy Djilobodji'ye ve kulübümüze bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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