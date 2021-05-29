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Spor

Djokovic, Belgrad Açık'ta şampiyon oldu

Belgrad Açık Tenis Turnuvası final maçında Alex Molcan'ı 2-0 yenen Novak Djokovic şampiyonluğa ulaştı.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:34 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:34
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Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık Turnuvası'nı 3. kez kazandı.

Tek erkekler finalinde Slovak Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.

Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.

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