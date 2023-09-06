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Spor

Djokovic ve Gauff, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic ve tek kadınlarda dünya 6 numarası Coco Gauff, yarı finale yükseldi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Djokovic ve Gauff, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
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New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sırp sporcu Djokovic, 2 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek son 4 tenisçi arasına kaldı.

Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, 20 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-0, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ülkesinde yarı finale çıktı.

  • Djokovic
  • Gauff
  • ABD Açık

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