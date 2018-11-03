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Djokovic, Paris'te Federer'i yenerek finale çıktı

Paris Masters Tenis Turnuvası'nda Federer'i 2-1 yenen Djokovic, finalde Khachanov ile karşılaşacak.

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Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı finalinde Roger Federer'i 2-1 mağlup eden Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.
 
Turnuvanın yarı finalinde, bu sezon gösterdiği büyük çıkışla dikkati çeken Sırp Djokovic ile dünya 3 numarası İsviçreli Federer karşılaştı.
 
3 saat 2 dakika süren zorlu mücadeleyi 7-6, 5-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Djokovic, finale yükseldi. 
 
Pazartesi günü güncellenecek dünya sıralaması listesinde zirveye yerleşecek Djokovic, diğer yarı final maçında Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0'la geçen Rus Karen Khachanov ile yarın finalde karşılaşacak.

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