Djokovic, Schwartzman'a set vermedi

AA 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:04 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 19:04

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 8 numaralı ser ibaşı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.