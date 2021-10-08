Djordjevic: Maçın sonunu getiremedik

8 Ekim 2021 Cuma 00:51 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 00:51

Fenerbahçe Beko'nun baş antrenörü Aleksandar Djordjevic, Panathinaikos'a son saniyelerde kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Djordjevic maç sonu açıklamasında son saniyelerde gelen mağlubiyetle ilgili, "Eksilere gelirsek, tabi kaybetmiş olmak en büyük eksi. Bu seviyelerde böyle hatalar yapmamız gerekiyor. Son dakikalara gelince de, izlemem gerekiyor; gerçek yorum yapmam için, oradaki kararlarla ilgili. Ama bu kadar sert ve fiziksel olan maçta özellikle 2.7 saniye kala bu tarz şeyler olmaması lazım. Böyle olmaması gerekiyor. Çok fiziksel bir maçtı. Çok gidiş geliş oldu. Araları kapatabilirdik. Panathinaikos'un hücum ribauntları bize çok zarar verdi. Zaten bunu bekliyorduk. Bu hataları düzeltmeye başladık, geri dönüşlerimiz oldu. Öne de geçtik ama maçın sonunu getiremedik. Panathinaikos ve oyuncularını eforları için tebrik etmek istiyorum. Tabi ki kendi takımım için üzgünüm, bu şekilde olmamalıydı." açıklamasını yaptı.

Sakatlıklarını atlatan oyuncuların takıma geri dönmesiyle ilgili konuşan Djordjevic, "Sadece formayı giyip sahaya çıkmakla geri dönmüş olunmuyor. Ritim yakalamaları ve maç formuna girmeleri gerekiyor. Benim için her zaman bir sonraki maç en önemli maçtır. O yüzden o anı iyi değerlendirmemiz ve takım olmamız gerekiyor. Belki bu kayıp reaksiyon verisek, bize artı güzel şeyler getirecek." ifadelerini kullandı.