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Spor

Dmitri Barinov'un menajeri transferi açıkladı! ''Şenol Güneş çok ısrar etti''

Dmitri Barinov'un menajeri Pavel Banatin, Beşiktaş için açıklamalarda bulundu. Banatin, teknik direktör Şenol Güneş'in Barinov için ısrar ettiğini ve siyah-beyazlıların Lokomotiv Moskova'ya kağıt gönderdiğini açıkladı. İşte detaylar...

16 Ocak 2023 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
Dmitri Barinov'un menajeri transferi açıkladı! ''Şenol Güneş çok ısrar etti''
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dmitri Barinov için menajeri Pavel Banatin konuştu.

Beşiktaş'ın bu transfer için hem kiralık hem de bonservisli opsiyonları düşündüğünü söyleyen Banatin, "Ama şahsen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in bu transfer için ısrar ettiğini söylemeliyim. Diğer tüm soruları Lokomotiv Moskova'ya sormalısınız." dedi.

Lokomotiv Moskova'nın Rus orta saha oyuncusunun satılması konusunda şüpheleri olduğunu kaydeden Banatin, "Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'ya kağıt gönderdi ancak aldığımız bilgilere göre Lokomotiv Moskova'nın bu transfer için şüpheleri var. Barinov, takımın kaptanı ve kilit oyuncularından biri olduğu için oyuncuyu satmak konusunda istekli değiller." ifadelerini kullandı.

Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

Barinov'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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